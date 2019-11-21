طرد الفنانة سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

2019/11/21 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحدثت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري، ضجة كبيرة في حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم اليوم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث ظهرت على السجادة الحمراء رغم عدم تلقيها دعوة لحضور المهرجان، فيما كانت ترتدي الحجاب للمرة الأولى.

وتم طرد سما المصري، من الحفل لأنها لم تتلق دعوة للحضور وتحرص على الظهور للاستعراض فقط، الأمر الذي لم يرق لمنظمي المهرجان وقرروا عدم استمرار ظهورها على السجادة الحمراء.وظهرت سما المصري، وهي ترتدي حجابًا للمرة الأولى، كما ارتدت فستانًا يحمل اللون الـ"أوف وايت"، واعتمدت مكياجا هادئا.

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