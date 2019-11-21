قائد القوة الجوية يبحث سبل الدعم اللوجستي مع وزيرة القوات الجوية الأميركية

2019/11/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث قائد القوة الجوية الفريق الطيار الركن أنور حمه أمين، مع وزيرة القوات الجوية الأميركية بربارا باريت، وقائد القوة الجوية الأميركية ديفيد گولدفن، الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح وسبل تطوير القوة الجوية العراقية.

وذكرت قيادة القوة الجوية في بيان، ان أمين استقبل باريت وگولدفن والوفد المرافق لها، مشيرا الى ان الطرفين بحثا عدة مواضيع مهمة تخص الجانبين منها الدعم اللوجستي في مجال التدريب والتسليح، وناقشا ايضا سبل تطوير القوة الجوية العراقية وتعزيز اواصر الصداقة بين البلدين.

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