جثير يعترض على

2019/11/21 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم قحطان جثير، اليوم الخميس، الى تطبيق العدالة بين جميع الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 19 عاماً.

وقال جثير في موتمر صحفي "نتمنى تطبيق مبدأ العدالة على جميع الفرق، لاننا نرى ان هناك تمييزاً بين بعض المنتخبات واهمال البقية".

واضاف ان "ملاعب التدريب تبعد عن سكن بعثة منتخبنا ساعة ونصف، وقدمنا اعتراضاً رسمياً بهذا الموضوع"، مشيراً الى أن "نقل التصفيات من كربلاء الى سلطنة عمان لا يؤثر على مستوى اللاعبين".

وتابع جثير ان "بطولة غرب آسيا كانت افضل محطة اعداد بالنسبة لنا".

يذكر ان العراق سيستهل مشواره في التصفيات الاسيوية بلقاء نظيره الكويتي يوم الاحد المقبل، علما ان المجموعة التي تقام مبارياتها في عمان، تضم ايضا أصحاب الارض وفلسطين وباكستان.

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