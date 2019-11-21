أمن الدولة السعودي: حريصون على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية

2019/11/21 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس جهاز أمن الدولة السعودي عبد العزيز بن محمد الهويريني، حرص المملكة على استقرار العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن سفير العراق لدى الرياض قحطان طه خلف، التقى برئيس جهاز أمن الدولة السعودي الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف من اجل تحقيق استقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، مشيرين الى أن استقرار العراق هو الأساس للاستقرار وأمن المملكة.

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