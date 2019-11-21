ظهور حساب فتاة على تويتر تزعم أنها ابنة عبدالكريم خلف وتعلق على منتقديه وتبرر أحداث فرنسا!

2019/11/21 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر حساب على موقع تويتر، يدعى سارة عبد الكريم خلف ويتضمن في السيرة الذاتية للحساب على أنها كريمة المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف.ويتضمن حساب سارة تعليقات ضد المنتقدين لعبد الكريم خلف وتبرير لقمع التظاهرات ودعم كل الحسابات المضادة لثورة 25 أكتوبر، ولم يتسن لنا التأكد من أن سارة هي فعلا […]

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