تنفيذ عملية دهم وتفتيش في الصينية

2019/11/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

نفذت قوة مشتركة من القوات الامنية و الحشد العشبي، عملية دهم وتفتيش في ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في

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