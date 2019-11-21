المالية النيابية تصدر بيانا بشأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي

2019/11/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد ينوز – بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الراتب الأدنى للراتب التقاعدي ما زال 400 الف دينار.

وقالت اللجنة، في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه

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