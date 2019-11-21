البرلمان العربي: اعتماد إيران سفير للحوثي في طهران انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة

2019/11/21 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر البرلمان العربي اعتماد إيران سفيرا تابعا لميليشيات الحوثي وتسليمه مقر سفارة اليمن في طهران.

وقال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إن هذا الاجراء يعتبر خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا الى ان اعتراف ايران رسميا بالحوثيين هو محاولة لفرض سياسة الامر الواقع وعرقلة لمساعي الحل السياسي في اليمن وتهديد السلام والأمن لدول الجوار.

وطالب السلمي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسئولياتهما تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك لحقوق سيادة اليمن واتخاذ جميع التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة للجمهورية اليمنية في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

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