النزاهة: استقدام محافظ صلاح الدين السابق بقضية درجات وظيفية في المحافظة

2019/11/21 | 13:35

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، أح...





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