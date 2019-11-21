{الفرات نيوز} تنشر نتائج القبول المباشر في التعليم الخاص الصباحي المباشر والدور الثالث

2019/11/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي القبول المباشر (الوجبة الأولى) والقبول المباشر لطلبة الدور الثالث.

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