2019/11/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تصدر بيانا حول الحد الادنى للراتب التقاعدي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 13:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصدر بيانا حول الحد الادنى للراتب التقاعدي) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصدر بيانا حول الحد الادنى للراتب التقاعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).