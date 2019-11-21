2019/11/21 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا النائب عن تحالف سائرون، عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، برهان المعموري، اليوم الخميس، وزارات الدولة إلى إعادة تنظيم خططها الإدارية بما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل.

وقال المعموري في بيان تلقته، "الغد برس" إن "المجتمع العراقي عانى وما زال يعاني من أزمة خانقة في توفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية"، مبيناً إن "تلك الأزمة تسببت بأضرار كبيرة انعكست نتائجها سلباً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها".وأضاف إن "الدولة العراقية دولة غنية بمواردها الطبيعية وهو ما يمكن معه من استيعاب الأعداد المتزايدة للأيادي العاملة"، مستدركاً "إلا إن الخلل يكمن في عدم وجود الجدية لحل هذه الأزمة فضلاً عن استشراء الفساد وامتداد ظاهرة المحاصصة إلى مفاصل الحكومة كافة".وطالب المعموري "وزارات الدولة إعادة تنظم خططها الإدارية بالشكل الذي يضمن توفير الآلاف من فرص التشغيل للأيدي العاملة العراقية من الخريجين وغيرهم"، داعياً إلى "الاستعانة بخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية لاستثمار الطاقات الشابة وتهيئة الأرضية المناسبة التي تستوعب الأعداد المتزايدة من العمالة المحلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يدعو الوزارات الى إعادة تنظيم الخطط الإدارية لتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يدعو الوزارات الى إعادة تنظيم الخطط الإدارية لتوفير فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).