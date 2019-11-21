تفجير عدد من العبوات الناسفة في الانبار

2019/11/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، تفجير اكثر من 21 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز"

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