بايدن يؤكد على ضرورة معاقبة السعودية على خلفية حرب اليمن واغتيال خاشقجي

2019/11/21 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من حدة نبرته تجاه السعودية، مؤكدا على ضرورة معاقبة المملكة على خلفية حرب اليمن واغتيال

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