السلطات العراقية تطالب المواطنين بالمواظبة على دوام المدارس

2019/11/21 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت القوات الأمنية العراقية في عدد من مناطق العاصمة بغداد اليوم الخميس، نداءات تطالب فيها إدارات المدارس بالمواظبة على الدوام الرسمي وعدم الانقطاع ع...

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