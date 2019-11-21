المعموري يدعو الوزارات الى إعادة تنظيم الخطط الإدارية لتوفير فرص العمل

2019/11/21 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- دعا النائب عن تحالف سائرون، عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، برهان المعموري، اليوم الخميس، وزارات الدولة إلى إعادة تنظيم خططها الإدارية بما يضمن توفير الآلاف من فرص العمل.وقال المعموري في بيان تلقته،/SNG/، إن “المجتمع العراقي عانى وما زال يعاني من أزمة خانقة في توفير فرص العمل للأيدي العاملة المحلية”، مبيناً إن “تلك ...

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