المركزي يسحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات

2019/11/21 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن سحب اجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتها التعليمات.

وقال البنك في بيان له تلقت السومرية نيوز نسخة منه انه "بالنظر لمخالفة شركة الابتكار للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقرر سحب اجازة تاسيس الشركة".

واضاف البنك انه "تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان الصادر من مصرف ايلاف الاسلامي والبالغ 50 مليون دينار لصالح هذا البنك"، مطالبا "وزارة التجارة الغاء شهادة التاسيس الممنوحة لها" اضافة الى شطب اسم الشركة من السجلات وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا اهليا و16 مصارف اسلامية، اضافة الى 19 مصرفا اجنبيا، فضلا عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.





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