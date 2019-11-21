عمليات بغداد : اعتقال خمسة مندسين أحرقوا محلات تجارية في شارع النهر

2019/11/21 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال خمسة "مندسين" قاموا بإحراق محلات تجارية في شارع النهر وسط العاصمة.

وقالت في بيان صدر اليوم، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه بالساعة الثانية وعشرة دقائق بعد منتصف ليلة أمس تمكنت قواتنا الأمنية من إلقاء القبض على خمسة من العناصر المندسة قامت بعملية إحراق للمحلات التجارية في شارع النهر ومحاولتهم الوصول لاستهداف احد المنشأت الحيوية بعيدا عن ساحة التظاهر".

واوضح أنه تم إتخاذ الإجراءات التحقيقية بحقهم وبإشراف القضاء العراقي لينالوا جزائهم وفق القانون.





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