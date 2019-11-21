اللواء خلف ينفي وقوع ’’خسائر’’ في ساحتي التحرير والخلاني اليوم

2019/11/21 | 14:12

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بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)،...





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