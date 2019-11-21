الناطق باسم عبد المهدي: لا صحة بشأن حدوث خسائر في ساحتي التحرير والخلاني

2019/11/21 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الاعلام بشأن حدوث خسائر في صفوف المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني ببغداد.

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