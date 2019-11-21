الانبار.. اعتقال إرهابي وتفجير 21 عبوة ناسفة

2019/11/21 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أعلنت قيادة عمليات الانبار، الخيمس، القاء القبض على إرهابي وتفجير 21 عبوة ناسفة في المحافظة.

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