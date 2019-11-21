خام البصرة يتوقف عند 3.6 مليون برميل بالتزامن مع التظاهرات

2019/11/21 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة غلوبال بلاتس الأمريكية للطاقة، ان صادرات النفط الخام من ارصفة التحميل في البصرة توقفت لحد الآن خلال هذا الشهر عند معدل 3.6 مليون برميل باليوم.

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