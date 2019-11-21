صور .. مجهولون اضرموا النار في مكتب البرلمان اقصى جنوبي العراق

2019/11/21 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الخميس ان مجهولين اضرموا النار داخل مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان حريقا نشب في داخل مكتب مجلس النواب في البصرة بواسطة اطارات استخدمها مجهولون فجر اليوم.

واضاف المصدر ان فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني تمكنت من مكافحة الحريق ومنع انتشاره.

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