فورة بيع أسهم علي بابا وأرامكو تخفق في تحقيق مفاجأة لرسوم البنوك

2019/11/21 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنجح فورة في أواخر العام لمبيعات أسهم عالمية عملاقة في مقدمتها إدراج بقيمة 13 مليار دولار لعلي بابا في هونج كونج والطرح العام الأولي لأرامكو بقيمة 26 مليار دولار في توفير رسوم مناظرة لمصرفيي أسواق الأسهم.

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