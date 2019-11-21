ظافر العاني: الحلول التي تطرحها الحكومة “آنية” لكنها ضرورية لمعالجة المشاكل

2019/11/21 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب ظافر العاني، أن الحلول المطروحة من الحكومة لتلبية بعض مطالب الجماهير ومنها التعيينات، هي حلول جزئية وآنية لكنها ضرورية.

واكد العاني أن الوظائف الجديدة التي يعلن عنها الآن لا يمكن اعتبارها بلا خطط، فهي تتعلق بقوانين أخرى يتم المضي بها كتخفيض سن التقاعد ما يخلف درجات شاغرة من الممكن الاستفادة منها في تعيين الكفاءات الشابة.

وأضاف، أن بعض الحلول المطروحة نعلم أنها حلول جزئية وترهق الدولة، لكن أحيانا تضطر الدول لتلك الحلول الآنية لمعالجة مشكلة آنية لأنها إذا لم تمضِ بها فأنها قد تعرض استقرارها للخطر.

وقال العاني مع وجود الحلول الحالية الآنية فإن هناك حلولاً جذرية واستراتيجية لكنها تأخذ وقتاً للمس نتائجها كالتي تتعلق بالاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتشغيل المعامل والمصانع بالقطاعين العام والخاص.

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