2019/11/21 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الاتصالات تعلن استحصالها الموافقات الرسمية الخاصة لرفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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