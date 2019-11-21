عمليات بغداد تعلن اعتقال خمسة مندسين قاموا بإحراق محال تجارية في شارع النهر

2019/11/21 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال خمسة مندسين قاموا بإحراق محال تجارية في شارع النهر.

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