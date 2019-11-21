الاستخبارات العسكرية تداهم وكراً للدواعش في ديالى وتعثر على عبوات ناسفة في الانبار

2019/11/21 | 15:02

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العهد نيوز – الانبار

دهمت الاستخبارات العسكرية ، وكراً للدواعش في ديالى وعثرت على عبوات ناسفة في الانبار.





وذكر بيان للاستخبارات تلقت "العهد نيوز" نسخة،

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