الاتصالات تعلق بشان رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا

2019/11/21 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الاتصالات، عن استحصالها الموافقات الرسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه،

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