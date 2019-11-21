وصول وزيرة أمريكية إلى قيادة القوة الجوية العراقية

2019/11/21 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وزيرة القوات الامريكية بربارا باريت، الخميس وقائد القوة الجوية الامريكية، ديفيد گولدفن، مع الوفد المرافق لهم الى قيادة القوة الجوية العراقية....

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