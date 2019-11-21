الشابندر ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن خبر احتجازه في مطار دبي

2019/11/21 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- نفى السياسي العراقي عزت الشابندر ،الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن خبر احتجازه في مطار دبي .وقال الشابندر في تغريده على “تويتر” ، تابعتها وكالة /SNG/،انه “اشاعت بعض وسائل الاعلام المغرضة بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار”.واضاف “بدوري اكذب هذا الخبر جملة و تفصيلا و ...

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