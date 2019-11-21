العراق: مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات في مظاهرات ليلية ببغداد

2019/11/21 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخصان وأصيب العشرات ليل الأربعاء الخميس بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة متظاهرين في بغداد.



وأكدت مصادر طبية وأمنية، "مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز مسيل للدموع".

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