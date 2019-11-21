رفع الحجب عن مواقع التواصل في العراق والاتصالات تؤكد حصول موافقات بالأمر

2019/11/21 | 15:14

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الح...





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