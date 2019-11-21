التربية تسمح للطلبة الخارجيين تغيير الفرع الدراسي عند التقديم

2019/11/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية الموافقة على السماح للطلبة المتقدمين للسادس الاعدادي خارجي تغيير الفرع الدراسي عند التقديم.

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