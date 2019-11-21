عودة خدمة الانترنت تدريجيا في ايران

2019/11/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوضح مصدر اليوم الخميس، بأنه وبتفويض من مجلس الامن القومي الايراني فان خدمة الانترنت استؤنفت في بعض المناطق بايران.

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