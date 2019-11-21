2019/11/21 | 15:16
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: قتيلان و38 مصابا فى احتجاجات ببغداد) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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