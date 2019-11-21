بالأرقام.. مؤشرات تداول بورصة العراق لليوم الخميس

2019/11/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر /موازين نيوز/، مؤشرات تداول سوق العراق للاوراق المالية لليوم الخميس.

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