وافد جديد إلى مستشفى ريال مدريد

2019/11/21 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو ريال مدريد

أعلن ريال مدريد، اليوم الخميس، أن لاعبه سيغيب لعدة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة بكسر في إصبع القدم.

وذكر النادي الملكي في بيان له “بعد الفحوص الطبية التي جرت اليوم الخميس للاعبنا لوكاس فاسكيز، فإنه تم تشخيص حالته على أنها كسر في إصبع القدم اليسرى”.

وسيتخلف فاسكيز عن عدة مباريات للريال، وقد يستمر غيابه حتى نهاية العام.

وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي والتي تضم خاميس رودريجيز وناتشو فرنانديز وماركو أسينسيو.

المصـدر: كـووورة

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