التربية تسمح للطلبة الخارجيين بتغيير الفرع الدراسي عند التقديم

2019/11/21 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس،السماح للطلبة المتقدمين للسادس الاعدادي خارجي تغيير الفرع الدراسي عند التقديم.

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