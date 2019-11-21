2019/11/21 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني تكشف وكالة “المعلومة” اسم الدولة التي تحتجز السياسي العراقي عزت الشابندر والتي سحبت جواز سفره.وذكر مصد لوكالة النركز الخبري ان “الدولة التي يتم احتجزت السياسي عزت الشابندر هي الامارات العربية ، مشيرا الى ان السلطات الإماراتية سحبت جواز سفر الشابندر”.وأضاف ان “الشابندر محتجز منذ أيام ولم يعرف لغاية الان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر: دولة خليجية تحتجز عزت الشابندر منذ 5 ايام المركز الخبري الوطني.

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