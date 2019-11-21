الكشف عن حقيقة اعتقال السياسي عزت الشابندر في مطار دبي

2019/11/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكذب السياسي المستقل، عزت الشابندر، الخميس، خبر اعتقاله في مطار دبي، بدولة الامارات العربية.

وقال الشابندر في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “بعض وسائل الإعلام المغرضة، اشاعت بان سلطة المطار بدبي تحتجز عزت الشابندر في اوتيل في المطار “.

وأضاف أنه ” بدوري اكذب هذا الخبر جملة و تفصيلا و لازلت في مدينة دبي في زيارة خاصة”.

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