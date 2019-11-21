بالصور.. بطولة لكرة القدم بين المتظاهرين وقوات الشرطة في الناصرية

2019/11/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأقامت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، بطولة رسمية بخماسي كرة القدم بين المتظاهرين والقوات الامنية.

وأطلقت الشرطة أسم “بطولة الاخوة والمحبة” تعبيرا عن التضامن بين الشرطة والمتظاهرين في المحافظة”.

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