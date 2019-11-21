الكشف عن سر غضب أنقرة من موسكو

2019/11/21 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، نقلا عن مصادر رسمية، اليوم الخميس، عن وجود خلاف تركي روسي حول منطقة تل تمر الواقعة شمال سوريا.

وذكرت الصحيفة، أن موسكو رفضت طلبا تركيا باتخاذ إجراءات في محيط تل تمر، بهدف السيطرة على الطريق الدولي "إم – 4"، وذلك خلال اجتماع مشترك عقد في مدينة تل أبيض ناقش هذه المسألة.وأكدت الصحيفة أن "الخطوات الروسية الرافضة قد تؤثر سلبا على العلاقات بين موسكو وأنقرة".وتعد بلدة تل تمر الاستراتيجية عقدة مواصلات هامة، بسبب مرور الطريق الدولي "إم – 4" والطريق الواصل بين الحسكة ورأس العين عبرها، إضافة إلى الطريق الواصل بين تل تمر ومنطقة أبو راسين.ويعود الطريق "إم – 4" لعام 1950، ويربط بين تركيا والعراق وسوريا وساحل المتوسط منذ عام 1980.

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