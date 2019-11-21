انفجار عبوة لاصقة بسيارة جنوب الحلة

2019/11/21 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بابل

انفجرت عبوة لاصقة بسيارة جنوب الحلة ، مركز محافظة بابل ، دون اصابات.

وقال مصدر في شرطة بابل لـ"العهد نيوز"، اليوم الخميس ،

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