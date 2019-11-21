لجنة نيابية تبحث مع وزير الثقافة موازنة الوزارة وسبل تطوير القطاع السياحي

2019/11/21 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

بحثت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب مع وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني، تفاصيل الموازنة العامة للوزارة وتشريع قانونها

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