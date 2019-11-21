2019/11/21 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يعلن توجيه فروعه بصرف مستحقات أصحاب المنافذ الخاصة ومن دون عراقيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 15:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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