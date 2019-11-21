2019/11/21 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، عن تثبيت الوجبة الاولى من العاملين بصفة عقود على ملاك الوزارة الدائم والبالغ عددهم (954)موظفاً.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (409) في 2019، وسيتم العمل على تثبيت الوجبة الثانية خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضافت، أن "هذه الخطوة ستسهم في رفد دوائر وزارة الاتصالات بالطاقات الشابة وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي في ايجاد فرص عمل لفئة الشباب من الخريجين".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، السماح للطلبة الخارجيين تغيير الفرع الدراسي عند التقديم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التربية سها العلي بك، وجهت بتسهيلات التقديم للطلبة الخار

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، عن استحصال الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاتصالات استحصلت الموافقات

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الخميس (21 تشرين الثاني 2019)، بأن محتجين قطعوا طريق ناصرية ـ سوق الشيوخ في ناحية الفضلية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين قاموا بقطع الطريق الرابط بين الناصرية وسوق ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الاتصالات تعلن تثبيت الوجبة الأولى من موظفي العقود) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الاتصالات تعلن تثبيت الوجبة الأولى من موظفي العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).