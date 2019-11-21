التدخل إلأيراني في الشأن للعراقي..المبررات وموقف الشعب؟

2019/11/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حكمت مهدي جبار بعد موجة التظاهرات الشعبية العارمة التي بدأت في مطلع هذا الشهر في اغلب محافظات العراق لتستمر حتى هذا اليوم يجد المراقب لهذا الأمر انه امام (شعب ينتفض)...أكمل القراءة ←

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