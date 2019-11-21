إلى البنك المركزي : من أين لك هذا ؟!

2019/11/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير أعلنت وزارة النفط ( ببيان من ناطقها الرسمي ) تفاصيل عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول 2019 ، وذكر البيان أن حجم الصادرات من النفط...أكمل القراءة ←

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