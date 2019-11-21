الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والبرلمان مطلبنا

2019/11/21 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اسعد عبدالله عبدعلي ما ان اصبح التشريع بيد الطبقة السياسية, حتى قامت بحرف مسار التشريع عن العدل, بحيث يكون خادما لهم فقط, فقاموا بتشريع رواتب لا تنتمي للعدل بل...أكمل القراءة ←

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